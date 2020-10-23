القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آري جلال رئيس مؤسسة لوتكه لشؤون اللاجئين والنازحين عن انقاذ القوات الامنية المصرية عشرات اللاجئين الكورد من الغرق.

وقال آري جلال في بيان له يوم الجمعة 23/10/2020، ان يختا يحمل 57 لاجئا غير شرعي ابحرت يوم الاحد الماضي 18/10/2020، وحسب المعلومات فإن غالبية اللاجئين من الكورد من اقليم كوردستان وشرق كوردستان، اضافة الى لاجئين احدهما مصري والآخر تركي.

واضاف ان يختا يحمل 34 لاجئا من اقليم كوردستان غرق في عرض البحر يوم الثلاثاء 20/10/2020، مشيرا الى ان القوات البحرية المصرية اتجهت الى مكان غرق اليخت، مشيرا الى ان مؤسسة لوتكه على تواصل مع السلطات المصرية لتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الكورد.

PUKmedia / عن مؤسسة لوتكه ‌

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