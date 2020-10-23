الاتحاد الوطني يقدم مساعدات طبية لأهالي شنكال

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد قضاء شنكال ازدياد عدد الإصابات بفايروس كورونا مع ازدياد عدد الوفيات في قضاء شنكال، في الاسبوعين الماضيين حسب ما نشر وسائل الإعلام وأهالي المنطقة.

وفي مجمع كوهبل شمال قضاء شنكال فإن عدد المصابين بفايروس كورونا وصل الى اكثر من ٤٠٠ حالة ، فيما توفي 8 اشخاص خلال الأسابيع الماضية علما ان الكثير من المصابين تلامسوا مع أفراد عوائل المتوفين.

عضو مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكوردستاني مهداوي عيدو قال في حديث لـ PUKmedia، يوم الجمعة، ان الوضع في المنطقة بحاجة الى اهتمام اكبر من الجانب الصحي والارشادات والتوعية الصحية لأهالي المنطقة، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الوقوف مع أهالي المنطقة وتقديم المستلزمات الضرورية لهم لتقليل من حجم الخطورة على زيادة انتشار الفايروس.

وأضاف عبدو انه بتوجيه من عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مركز تنظيمات شنكال داود جندي شيخ كالو، قام أعضاء لجنة "رۆژ هڵات" للاتحاد الوطني بزيارة مجمع كوهبل للاطمئنان على وضع المنطقة ولتقديم المستلزمات الصحية الضرورية للمنطقة كأول مرحلة والوقوف معهم للتقليل من معاناتهم.

وتابع عبدو "من خلال زيارتنا الى المركز الصحي واللقاء باعضاء مركز الشباب قمنا بتسليمهم دفعة من المستلزمات ودعمنا سيكون بشكل مستمر واكثر كواجب انساني وأخلاقي وتقليل الخطورة على أرواح المواطنين وخاصة في هذه الفترة الحساسة مع عودة الكثير من العوائل النازحة من مخيمات إقليم كوردستان بعد معاناة ست أعوام من النزوح والعيش في المخيمات في أشد الظروف المأساوية بعد تعرضهم لابادة جماعية على يدي تنظيم داعش الإرهابي".

وبين عيدو "ان الاتحاد الوطني الكوردستاني في شنكال على اتم الاستعداد للوقوف مع المواطنين الشنكاليين وعدم ترك الفراغ بينهم وبين أهالي المنطقة لان خدمة المجتمع الشنكالي من أهم الأهداف الأساسية ضمن برامجنا لخلق بيئة مهيئة لهم، لان اهلنا بأمس الحاجة إلى المساندة والدعم الحقيقي وخاصة بعد موجة العودة من مخيمات النزوح واختيارهم العيش في موطنهم الاصلي".

PUKmedia / تحسين شيخ كالو / شنكال ‌

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