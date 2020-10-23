تمهيداً لإقالة الحلبوسي.. اجتماع في منزل أسامة النجيفي للإعلان عن كتلة نيابية جديدة

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

افاد مصدر سياسي مطلع، الجمعة، 23 تشرين الأول، 2020، بأن 30 نائباً سيجتمعون اليوم في منزل رئيس جبهة الانقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، للإعلان عن تشكيل كتلة نيابية جديدة تمهد لإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا لقوى سنية، سيعقد مساء اليوم الساعة 9:30 في منزل أسامة النجيفي، لإعلان كتلة نيابية جديدة، تمهيدا لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واضاف أن "الكتلة الجديدة ستضم اكثر من 30 نائباً، وهم من نواب النجيفي ورئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، وعضو مجلس النواب احمد الجبوري (ابو مازن)".

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