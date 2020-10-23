الكاظمي يدلي بأول تصريح بعد اختتام جولته الأوروبية وعودته إلى العراق - عاجل

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول التي زارها خلال جولته الاوروبية.

وقال الكاظمي في تصريح بعد وصوله مطار بغداد، إن "تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والثقافة من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية مع البلدان الأخرى".

وأضاف، أن "على وزارة الخارجية متابعة تلك المذكرات".

وكان المكتب الاعلامي للكاظمي قال في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد الى أرض الوطن، بعد اختتام جولته الأوربية، التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا".

وفي وقت سابق، غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى ‏الكاظمي، اليوم الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، العاصمة البريطانية لندن ‏بعد اختتام زيارته التي استمرت ثلاثة أيام.

ونقلت قناة الإخبارية العراقية، خبراً عاجلاً مفاده، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر العاصمة البريطانية لندن، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام في بريطانيا، واتجه صوب العاصمة بغداد".

وزار الكاظمي، العاصمة الفرنسية باريس، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتجه صوب العاصمة الألمانية برلين، ويلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومسؤولين ألمانيين، وتم الاتفاق على عدد من المواضيع.

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