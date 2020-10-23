اعتصام لعمال النظافة في الحلة

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اعتصم العشرات من عمال النظافة في مدينة الحلة مساء اليوم الجمعة أمام مبنى بلدية الحلة احتجاجا على قرار الحكومة المحلية تخفيض اجورهم.وقال المتظاهر فلاح محمد" أن العشرات من عمال النظافة في الحلة اعتصموا مساء اليوم الجمعة أمام مبنى بلدية الحلة احتجاجا على قرار الحكومة المحلية بتخفيض اجورهم وكذلك تأخرها كثيرا برغم من أنها اصلا لا تسد ولا تكفي احتياجات العامل إذ أن أجر العامل الواحد لا يتجاوز العشرة آلاف دينار في اليوم الواحد.واضاف أن العمال يطالبون أيضا بتوفير الحماية لهم أو صرف مخصصات خطورة ولا سيما أنهم يتعاملون مع مواد خطرة صحيا تحمل لهم الكثير من الأمراض مشيرا إلى أن هنالك وفدا من المعتصمين سيقابل هذا المساء محافظ بابل وكالة حسن منديل للبحث في مطالبهم"./انتهى

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