في تصريح متلفز ..محمد السوداني : دولة القانون طرحت الاغلبية السياسية منذ عام ٢٠١٠

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ان دولة القانون طرحت الاغلبية السياسية منذ عام ٢٠١٠ لكنها كانت لم تملك المقاعد الكافية.واوضح السوداني في تصريح متلفز الليلة: ان عدم الوضوح في الفترة السابقة من حيث الكل مع الحكومة والكل مع المعارضة وبالتالي دعا ائتلاف دولة القانون الى الاغلبية السياسية.واكد ان المشكلة في العملية السياسية تتعلق بالكتلة الاكبر لذا يحب ان تكون كتلة واحدة للحكومة واخرى للمعارضة لحل المشاكل بين الكتل وهي رغبة الشارع./انتهى9

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