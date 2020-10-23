الاستخبارات : تفكيك خلية إرهابية في كركوك

2020/10/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ فككت المديرية العامة للاستخبارات والأمن خلية إرهابية في كركوك .وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مديرية إستخبارات وأمن كركوك الميدانية تمكنت مع قوة أمنية مشتركة من تفكيك خلية تابعة الى عصابات داعش الإرهابية، وإعتقال خمسة عناصر إرهابية في قضاء داقوق التابعة إلى محافظة كركوك، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كركوك، وهم من أهداف المديرية ./انتهى9

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