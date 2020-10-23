السودان بين مطرقة الخارج وسندان الداخل - فؤاد الصلاحي

2020/10/23 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي المشهد السياسي بالسودان قريب الشبه بنظيره في اليمن والى حد كبير مع باقي دول الخريف السياسي ..لكن يبقى للسودان ملمحه المتميز عن باقي الدول العربية وفق نمط الشخصية المتشكلة وفق تلك الجغرافيا النهرية وتاريخها السياسي الاجتماعي ..



ومع ذلك فالمشهد الاخير اظهر تشابه وتماثل في مسارات الحراك الشعبي السوداني ونظيره اليمني ..



كلا البلدين عاشتا ثلاثة قرون وفق انظمة جلبت البؤس والفساد وتعطيل الدولة والياتها ......





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