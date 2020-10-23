منظمة الصحة العالمية تحذر من

2020/10/23 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن "الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".

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