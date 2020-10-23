مصدر لـ(واخ) : اغلاق كل مداخل الخضراء اعتباراً من ساعة ١٢ هذه الليلة

2020/10/23 | 21:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع مساء الجمعة عن اغلاق كل مداخل الخضراء اعتباراً من ساعة ١٢ هذه الليلة ، مبينا ان هناك تشديد امني كبير في كل مداخل العاصمة بغداد وخصوصا القريبة من مداخل المنطقة الخضراء “.

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