2020/10/23 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الكهرباء، عن اتفاق مهم بشأن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تكشف عن اتفاق مهم في الربط الخليجي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تكشف عن اتفاق مهم في الربط الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).