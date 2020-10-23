كلوب يحذر لاعبيه من خطورة شيفيلد يونايتد

2020/10/23 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} لم يخسر ليفربول في آخر 61 مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب يورغن كلوب حذر لاعبيه من خطورة شيفيلد يونايتد غدا السبت.

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