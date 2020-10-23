2020/10/23 | 21:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زياد حجي كوهبل التي اصبحت على حين غفلة الشغل الشاغل لوسائل الاعلام كافّة، حيث روِّج الحديثُ عن وجود مئات الإصابات بفيروس كورونا المُستجد حتى وصل الحديثُ عن وجود 400 حالة اصابة من بينها “80” حالة خطرة بحاجة الى العناية الطبّية الدقيقة..فكيف تمّ احتساب هذا العدد ولم تُجرى في المجمّع ايَّ فحوصات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حجر مجمع كامل في شنكال، الأهالي عبر “ايزيدي 24”: الجانب النفسي أهم سلاح للقضاء على الفيروس) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حجر مجمع كامل في شنكال، الأهالي عبر “ايزيدي 24”: الجانب النفسي أهم سلاح للقضاء على الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).