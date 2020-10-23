هل تعتمد وزارة التربية “التعليم عن بعد” في العراق للعام الدراسي الجديد

2020/10/23 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ اكد المتحدث بأسم وزارة التربية حيدر فاروق بأن الوزارة ستعتمد التعليم المدمج خلال العام الدراسي المقبل. وقال فاروق للمستقلة أن الوزارة وضعت آليات يمكن العمل بها لتلائم طبيعة المعطيات الموجودة لوجود الجائحة،مشيرا الى اعلانها بعد الاعلان عن موعد العام الدراسي الجديد والذي يتعلق بقرارات خلية الأزمة ووزارة الصحة.



وأضاف أن هناك دروس […]

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