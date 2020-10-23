نائبة تتحدث عن اسوأ وأخطر انواع الدين الحكومي

2020/10/23 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية إنعام الخزاعي، اليوم الجمعة، إلى البحث عن أموال العراق في الخارج ، مؤكدةً بأن الاقتراض يشكل عبئاً على الاجيال المستقبلية.

وقالت الخزاعي في تغريدة لها على منصة تويتر إن “أموال الرواتب تذهب نحو الاستهلاك المستورد من دول متعددة تجني ثمار موارد العراق من العملات الاجنبية في أثر تنموي لصالح اقتصادات تلك الدول المصدرة للعراق”، مبينة إن “من اسوأ وأخطر انواع الدين الحكومي هو ما تقع فيه الحكومة العراقية اليوم التي تقترض من الداخل والخارج لدفع الرواتب”.

وأشارت الخزاعي، إلى إن “اقتراض حكومة الكاظمي للجيل الحالي يشكل عبئاً ثقيلاً على الاجيال المستقبلية، وأن عليه البحث عن أموال العراق في الخارج”.

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