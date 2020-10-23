2020/10/23 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار حديث أم زرع – ناجح صالح قالت الأولى وهي تصف بعلها : انا كام زرع لأبي زرع ..بعلي رجل وقور ..يطعمني ويسقيني ويكسيني حبا ..لا يبخل علي بشيء فهو كريم في غاية الكرم ..لسانه معي حلو ..يضعني في منزلة عالية ..يرى حياته لا تكتمل إلا بي ..ما فارقني يوما ..هو نسيج لوحده […]

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