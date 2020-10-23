2020/10/23 | 21:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سألوني تكراراً عن عشيرتي – ابتهال العربي من ياعشيرة انتِ؟ فأجيب قائلة برَّد لطيف ترافقه الإبتسامة: لماذا؟ يتفاجأ السائل ثم يخبرني أنه لايهتم للأمر، بعد اضافة مختزلة لإجابتي السابقة وهي: لا أحب العنصرية وامقت الإنتماء العشائري والطائفي فنحن مسلمين..
والله ما قال أو ذكر اننا يجب أن نتعامل وفق الانتماء القبلي أو نفرق فيما بيننا بل العكس، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سألوني تكراراً عن عشيرتي – ابتهال العربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والله ما قال أو ذكر اننا يجب أن نتعامل وفق الانتماء القبلي أو نفرق فيما بيننا بل العكس، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سألوني تكراراً عن عشيرتي – ابتهال العربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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