2020/10/23 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سألوني تكراراً عن عشيرتي – ابتهال العربي من ياعشيرة انتِ؟ فأجيب قائلة برَّد لطيف ترافقه الإبتسامة: لماذا؟ يتفاجأ السائل ثم يخبرني أنه لايهتم للأمر، بعد اضافة مختزلة لإجابتي السابقة وهي: لا أحب العنصرية وامقت الإنتماء العشائري والطائفي فنحن مسلمين..والله ما قال أو ذكر اننا يجب أن نتعامل وفق الانتماء القبلي أو نفرق فيما بيننا بل العكس، […]

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