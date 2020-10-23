2020/10/23 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلم والغطرسة – ثامر مراد التاريخ لايرحم وحكايات المعذبون في الارض لاتنتهي مهما تقدم الزمن وتباينت الظروف التي ظهرت فيها تلك الحكاية.حينما شاهدت الدكتور – طالب البغدادي – يتحدث عن حكايته مع – صدام – شعرت ان هذا العالم كم هو قاسٍ بكل ماتعنيه هذه العبارة من معنى .أحسستُ ان الانسان في بلدي حينما […]

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