السليمانية... مطعم بإدارة نسائية يستقطب السياح

2020/10/23 | 21:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها اقليم كوردستان افتتحت عائلة الماس احمد في احدى الطرق السياحية في منطقة سيتك مطعما فلكلوريا للاكلات الكوردية ليكون مقصدا للسياح والزائرين في تلك المنطقة.

ويتميز مطعم كلتوري خاتو روناك سيتك بأنه نسائي بحت، فالإدارة والعاملات من النساء منهم من تخرج قبل عام ومنهم مستمر بالدراسة.

تقول صاحبة المطعم الماس احمد لـ PUKmedia،إن "فكرة المطعم تمخضت من الظروف الصعبة من ازمة الرواتب وقلة فرص العمل فقررت ان نبني هذا المشروع وهو عبارة عن مطعم على طريق سيتك السياحي نعمل كعائلة واحدة من ابنائي وبناتي ليكون لنا مصدر دخل لمتطلبات الحياة".

وتضيف الماس "لا اخفي عليكم امرا ان العمل ليس سهلا وخاصة للنساء في مجتمعنا ذكوري ويتطلب صبرا وتحديدا الى ان تصل للنجاح ,فالمطعم أسس قبل عام ونجح بعد صعوبات وانتقادات من قبل البعض لكن بإصرارنا وتحدينا نجحنا بقسوة النجاح وهو ما أسعدنا بعد ذلك."

وقالت اسماء طه وهي خريجة لغة انكليزي تساعد والدتها في المطعم في حديث لـ PUKmedia، "منذ عام وان تخرجت وجلست في البيت بانتظار التوظيف لكن دون جدوى فقررت ان اساعد امي بمشروعها واقدم لها العون، اعرف ان هذا كان صعبا لي فحلمي كان شيئا اخر بعد تخرجي لكن الظروف الصعبة التي نمر بها يحتاج الى تأجيل الاحلام لنستمر".

وتتابع اسماء "رسالتي للفتيات التي تخرجن ان يفكرن بعمل معين وان لا ينظرن الى الوراء ويحققن شيئا لأنفسهن ,مهما كان صغيرا فالنجاح له طعم اخر حتى لو كان بعيدا عن الاحلام."

سامان كريم وهو أحد الزبائن في المطعم يتحدث لنا وهو يأكل وجبته قائلا "انا فخور بان اجد نساءنا هكذا قويات وذوات ارادة , انها بحق مفخرة لجميع نساء العراق ,هكذا تبنى الاوطان بالتحدي والاصرار ,انا سعيد بنجاحها ,فالمطعم يتميز بوجبات لذيذة ونكهة ,اتمنى للاخريات ان يحذون هذه المرأة الحديدية."

يذكر أن تبعات فايروس كورونا والمشاكل الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق واقليم كوردستان سبب شللا في الحركة التجارية وقلة الأموال في الأسواق مما عزا البعض الى البحث عن بدائل للعمل لتأمين رزقه اليومي.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية... مطعم بإدارة نسائية يستقطب السياح ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية... مطعم بإدارة نسائية يستقطب السياح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).