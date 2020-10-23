2020/10/23 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ بدأت مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فى دورته الرابعة، بحضور عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم ، وسط إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



لعل أبرز الحاضرين هم : أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، […]

التدوينة صور..



بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري..



إطلالات النجوم في افتتاح مهرجان الجونة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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