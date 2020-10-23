فقراء بلادي - عباس علي العلي

2020/10/23 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هو الليل حين يقبلتتقد أمنيات الفقراء كالنجوموترقص بين الواقع والمحالفقراء بلادي خليط من حبات الشمس المتناثرةورقة الأقمار الراحلة فقراء بلادي مثل النخيل العاليحين يطل على الماء يسأل عن من مروعن من رحللكنه لا ينسى حكمة الإنسانفقراء بلادي سندات الأغنياءوالمتسلطينوحسابات في دفاتر الحسابفقراء بلاديعطش الحسين وغربة الأنبياءفقراء بلادي مكابدات عشق ا ......





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