الخزاعي تدعو للبحث عن أموال العراق في الخارج وتؤكد الاقتراض يشكل عبئاً على الاجيال

2020/10/23 | 22:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية الدكتورة “إنعام الخزاعي” اليوم الجمعة إلى البحث عن أموال العراق في الخارج ، مؤكدةً بأن الاقتراض يشكل عبئاً على الاجيال المستقبلية.

وقالت الخزاعي مخاطبةً السيد رئيس مجلس الوزراء إن من اسوأ وأخطر انواع الدين الحكومي هو ما تقع فيه الحكومة العراقية اليوم التي تقترض من الداخل والخارج لدفع الرواتب.

وأضافت الخزاعي في تغريدة لها على منصة تويتر : إن أموال الرواتب تذهب نحو الاستهلاك المستورد من دول متعددة تجني ثمار موارد العراق من العملات الاجنبية في أثر تنموي لصالح اقتصادات تلك الدول المصدرة للعراق.

وأشارت الخزاعي إلى إن اقتراض حكومة الكاظمي للجيل الحالي يشكل عبئاً ثقيلاً على الاجيال المستقبلية ، وأن عليه البحث عن أموال العراق في الخارج.

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