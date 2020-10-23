بالصور.. إحتراق نادي ليلي وسط الكرادة

2020/10/23 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحترق نادي ليلي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الجمعة.

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