السيطرة على حريق نشب داخل نادِ ليلي في الكرادة في “دقائق معدودة”

2020/10/23 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد فرقها خلال دقائق معدودة حريقا التهم ناد ليلي وسط العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت بغضون دقائق معدودة من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل نادي جار القمر الليلي المكون من اربع طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني”.

واشار البيان “حيث ارسل الدفاع المدني 5 فرق اطفاء وانقاذ طوقت النيران واخلت المواطنين وانهت الحريق وابعدت النيران عن مصرف الشمال المجاور وخزين وقود الكاز الخاص لتشغيل المولدات الكهربائية المقدر بـ 15000 الف لتر وانقذت مبنى النادي المحترق قبل ان تلتهمه النيران بالكامل وحال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية”.

وتابع “وعلى اثر ذلك تم طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق بادئ الأمر”.

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