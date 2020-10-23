2020/10/23 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: عمليات إحتيال وراء إدخال العمالة الأجنبية من كردستان الجواز الإلكتروني يسهّل دخول العراقيين إلى الدول دون فيزا بغداد – الزمان اكد مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي انباء تحدثت عن بيع سبعة وثلاثين خادمة في بغداد كن يعملن في اقليم كردستان وقال الكعبي انه (تم القاء القبض عليهن ومن […]

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