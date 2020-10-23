2020/10/23 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء يبحث مع الأمير تشارلز وجونسون مبادرات تعزيز السلم والتعايش الكاظمي يحذّر من إجباره على تحقيق توازن مستحيل بين واشنطن وطهران بغداد – ندى شوكت لندن – الزمان حذر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من إجباره على تحقيق توازن مستحيل بين الولايات المتحدة وإيران في العراق .وقال في مقال (أرقص […]

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