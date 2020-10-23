2020/10/23 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 3362 حالة شفاء و3785 إصابة جديدة بكورونا بغداد – ياسين ياس اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3785 اصابة جديدة بفايروس كورونا .وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي الذي اطلعت عليه (الزمان) امس انه (تم تسجيل 3362 حالة شفاء من فايروس كورونا، فضلا عن 3785 اصابة جديدة بالوباء)، واضافت ان (حالات الوفايات […]

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