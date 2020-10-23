2020/10/23 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة في بيان، انها" توكد ضبط حاوية محملة بنود ورق مخبأة خلفها أدوية بشرية ومكملات غذائية معدة للتهريب، تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي بعد أكمال معاملتها الكمركية عند سيطرة البحث والتحري، وبعد تفتيش العجلة تبين صحة المعلومة".

واضافت انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصه لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).