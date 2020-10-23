2020/10/23 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر يونس مع مرور عام على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية، يتوقع خبراء ومحللون أن تعود تلك التظاهرات بشكل أعنف وتشمل مناطق أخرى، وذلك مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية سوءا، وبعد عجز الحكومة الحالية عن تلبية متطلبات المتظاهرين الأساسية.وبحسب تقرير نشر على موقع المؤسسة البحثية غير الربحية “أتلانتك كونسل” ان “مظاهرات تشرين الاول من العام …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عام على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عام على ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).