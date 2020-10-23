2020/10/23 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مسؤول منظمة طبيعة العراق جاسم الاسدي ، عن انشاء دار ضيافة من الطين والقصب في اهوار الجبايش في محافظة ذي قار .



وقال الاسدي ان ” الدار تقع بين نهر الفرات والاهوار الوسطى شيدت من الطين والقصب ، و تشكل معلما سياحيا مهما في قضاء الجبايش “.



واشار الى ان ” […]

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