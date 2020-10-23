اليونيفل تنهي مهمتها في بيروت وتعيد الجنود الى مقراتهم

2020/10/23 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت اليونيفيل أنها “بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من العمل الهندسي في بيروت لدعم القوات المسلحة اللبنانية، وبالتنسيق معها، للتعامل مع تداعيات انفجارات 4 آب المأساوية، أعادت مفرزة اليونيفيل المكونة من قوة متعددة الجنسيات انتشارها اليوم إلى منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان”.



وأشارت في بيان الى أن “ما يقرب من 150 جندي حفظ […]

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