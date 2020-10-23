حلف الناتو يقرر زيادة عدد قواته في العراق

2020/10/23 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع دول الحلف كلفوا القادة العسكريين في بلدانهم بالشروع في زيادة قوام قواتهم في العراق.



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع أعضاء الحلف عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن العدد الدقيق لأفراد البعثة بعد التوسيع، لكنها ستكون أكبر بكثير مما هو الآن".

وأضاف: "نحن نقوم الآن بالتخطيط وتنسيق التفاصيل"، مشيرا إلى أن خطة مفصلة لتوسيع البعثة في العراق ستناقش خلال الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع.

ولفت إلى أنه بسبب وباء كورونا تم تقليص عدد أفراد البعثة، والآن تمت إعادة المدربين والأفراد الآخرين، والبعثة الآن تعمل بقوامها الكامل.

RT

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