2020/10/23 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد علق برنامج "سكواك بوكس" على قناة CNBC، والذي عرض بعض تفاصيل التصويت الافتراضي، قائلا "إن ترامب قد فاز في عقول الناخبين الذين لم يقرروا مرشحهم بعد، لكنه لم يفز بهامش كبير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمور تغيرت قليلا هذه المرة.. أميركيون يحسمون قرارهم بعد المناظرة الثانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمور تغيرت قليلا هذه المرة.. أميركيون يحسمون قرارهم بعد المناظرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).