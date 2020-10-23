المنافذ تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2020/10/23 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، ضبطت حاوية محملة بنود ورق مخبأة خلفها أدوية بشرية ومكملات غذائية معدة للتهريب”، مبينة انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي بعد أكمال معاملتها الكمركية عند سيطرة البحث والتحري، وبعد تفتيش العجلة تبين صحة المعلومة”.

واضافت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات المختصه لأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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