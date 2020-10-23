 شاهد.. دبي تدشن أكبر نافورة في العالم

2020/10/23 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..سجلت مدينة دبي الإماراتية الرقم القياسي لأكبر نافورة في العالم، وسط جو احتفالي أضيئت خلاله سماء المدينة بالألعاب النارية.



وتقع “نافورة النخلة” في منطقة نخلة الجميرا، وهي تغطي مساحة 14،335 مترا مربعا، ولها أكثر من أنبوب إنارة “ليد”، و7500 فوهة يمكن أن ينفث منها الماء على ارتفاع 105 أمتار.



وقال ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، […]

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