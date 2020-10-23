المرور ترد على أنباء صدور أوامر بحجز {التكتك}

2020/10/23 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نود ان ننوه ان لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مديرية المرور العامة بأصدار اوامر بحجز الدراجات النارية(التكتك)

وانما يتم تغريم المخالفين لقواعد وقوانين المرور فقط ..

نرجو من الجميع أخذ الاخبار من مصدرها الموثوق

حيث هناك بعض الصفحات المغرضة التي تحاول ان تبث الاخبار المزيفة والتي لا صحة لها ..

قسم العلاقات والإعلام

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