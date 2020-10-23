2020/10/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة رغم الظروف الصعبة التي يشتغل فيها عمال الصيانة والأمن الخاص على شبكة الطرق السيارة، وبدل تحسين أوضاعهم بما يعادل المشاق التي يتحملونها ليل نهار، يستمر تكثيف استغلالهم من قبل شركات المناولة التي تكلفها الشركة الوطنية للطرق السيارة بخدمات الصيانة والنظافة والأمن الخاص.



وفضلا عن هذا لا تتحمل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤوليتها في إرغام شركات المناولة باحترام حقوق العمال، بل هي عمليا تتواطؤ بم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب على النقابة العمالية على أشدها في قطاع الطرق السيارة: اضطهاد عمال صيانة الاتوروت وحراستها. بقلم: إ. س صحافي متضامن - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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