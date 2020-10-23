ذكرى رحيل تشي جيفارا.. الثائر الغائب.. الحاضر أبدًا - خليل اندراوس

2020/10/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس 53 عامًا على رحيل تشيأرنستو "تشي" جيفارا (14 يونيو 1928 – 9 اكتوبر 1967) المعروف باسم تشي جيفارا أو التشي أو ببساطة تشي.ثوري كوبي ماركسي أرجنتيني المولد، وهو طبيب وكاتب وزعيم ثوري عالمي وقائد عسكري وشخصية رئيسية في الثورة الكوبية، أصبحت صورته منذ وفاته رمزًا في كل مكان وشارة عالمية ضمن الثقافة الشعبية الثورية، النضالية، على مستوى عالمي.



ولد تشي في مدينة روزاريو ......





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