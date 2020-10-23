2020/10/23 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد:" يبدو أن عبارة "أعرف ..." تصف حالة تضمن ما يعرفه المرء، ويضمنه كواقعة.



ننسى دائمًا عبارة "ظننت أنني أعرف".



الشذرة 12 إذا كانت الفلسفة الحديثة التي دشنها ديكارت تؤمن بأن اليقين ذاتي والحقيقة موضوعية وتحاول قدر الإمكان موضعة العالم الخارجي وتنصيب الأنا أفكر عرش المعرفة وتسيده على الطبيعة وتجلعه مصدر الحقائق الفطرية فإن الوضعية المنطقية تذهب في اتجاه مغاير وتقوم بالربط بين الفلسفة العل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدود اليقين المعرفي عند ليدفيغ فتغنشتاين - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدود اليقين المعرفي عند ليدفيغ فتغنشتاين - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).