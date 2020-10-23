2020/10/23 | 22:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو الهيئة التطبيعية ممثلي أندية الدوري الممتاز للحضور الى مقر اتحاد كرة القدم صباح يوم غدا السبت لتسلم عددٍ من الكرات الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/23 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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