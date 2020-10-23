الأمم المتحدة تجدد التزامها للعراق بتحقيق مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وعدلاً وازدهاراً

2020/10/23 | 22:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت منظمة الأمم المتحدة التزامها للعراق بتحقيق مستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وعدلاً وازدهاراً لجميع العراقيين

وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين بلاسخارت في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة إن العراقيين جزءٌ من المنظمة وهي جزء منهم.

مثمنةً مساهمة العراقيين في الأمم المتحدة، سواء كان ذلك في العراق كموظفين وطنيين مهمّين لعمليات البعثة أو دوليا، بما في ذلك في مناصبَ قياديةٍ عُليا في عموم منظومة الأمم المتحدة،واشارت الى ان العراق اليوم مشاركٌ فاعلٌ في العديد من برامج وسياسات الأمم المتحدة على مستوى العالم.

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