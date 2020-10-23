2020/10/23 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني – اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إنه سيكون على فرنسا أن تعيش مع فيروس كورونا حتى الصيف المقبل على الأقل.وقال ماكرون أثناء زيارة لمستشفى “رينيه دوبوس” في بلدية بونتواز، أنه لا خطط لدى الحكومة في المرحلة الحالية لخفض أوقات حظر التجول الهادفة إلى منع انتشار الفيروس.وفرضت السلطات الفرنسية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الفرنسي: علينا العيش مع كورونا حتى الصيف المقبل المركز الخبري الوطني.

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