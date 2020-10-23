بالوثيقة .. 35 نائب يعلنون عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة

2020/10/23 | 22:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلن 35 نائب عن كتل المكون السني عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة “.

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