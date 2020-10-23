الكاظمي يطلب الدعم الاوروبي للورقة البيضاء

2020/10/23 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ضرورة دعم الدول الاوروبية للورقة البيضاء الاصلاحية التي طرحها مؤخرا.

وقال الكاظمي في تصريح صحافي عقب عودة من زيارة اوروبية شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا، ان عمل خلال الزيارة على اجراء عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوثيق العلاقات الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والثقافي والامني، مطالبا وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية بالعمل على متابعة هذه المذكرات.

وأضاف الكاظمي انه تطرق مع المسؤولين الاوروبيين الى الورقة البيضاء الاصلاحية ودعم الدول الاوروبية لها من اجل تطوير اداء المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا كل 3 اشهر لتقييم الاجراءات فيما يخص مذكرات التفاهم مع الدول الاوروبية الثلاث فرنسا والمانيا وبريطانيا، ومن ثم تقييم الاداء في عمل الاصلاح للورقة البيضاء.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي اقر يوم 13/10/2020، آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، قال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية".

وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد الملا طلال.

PUKmedia / متابعة ‌

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