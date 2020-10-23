2020/10/23 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادنفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أصدار أوامر بحجز الدراجات النارية "التكتك".

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "لا صحة للأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مديرية المرور العامة بأصدار اوامر بحجز الدراجات النارية (التكتك)، وانما يتم تغريم المخالفين لقواعد وقوانين المرور فقط".ودعت المديرية، الجميع الى "أخذ الاخبار من مصدرها الموثوق، مؤكدة ان "هناك بعض الصفحات المغرضة التي تحاول ان تبث الاخبار المزيفة والتي لا صحة لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تنفي إصدار أوامر بحجز الدراجات النارية "التكتك") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تنفي إصدار أوامر بحجز الدراجات النارية "التكتك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).