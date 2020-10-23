2020/10/23 | 22:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابية مساء الجمعة ، عن تشكيل جبهة برلمانية من 35 نائب ، مبينا ان التشكيل الجديد يسعى الى ازاحة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه “.

وكشف المصدر لـ”خبر برس” عن اسماء النواب الحاضرين وهم كلا من :

قاسم الفهداويد احمد عبد الجبوريد اسامه النجيفيكريم كفتانمحمد اقبالقتيبة الجبوريعمار يوسفعائشة المساريشمائل العبيديحسن علومحمد الفرمانمضر الكرويعبدالخالق العزاويمقدام الجميليجاسم الجبارةاحمد الجبوري الموصلاحمد الجربامحمد الخالديخالده جار اللهناهده الداينياحمد المشهداني

كفاء فرحان

رشيد العزاويطلال الزوبعيعبد الرحيم الشمري

واوضح المصدر ” تم تكليف خمسه من السادة النواب بكتابة البيان “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف لـ(واخ): عن اسماء الجبهة البرلمانية المعارضة للحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف لـ(واخ): عن اسماء الجبهة البرلمانية المعارضة للحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).