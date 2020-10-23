2020/10/23 | 23:01 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت الولايات المتحدة، الجمعة، أنقرة من أن علاقاتهما قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس -400".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عواقب وخيمة".. واشنطن تحذر تركيا بعد اختبارها إس-400) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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