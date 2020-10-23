2020/10/23 | 23:05 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارات اندية الدوري الممتاز لكرة القدم تستغرب من العدد القليل للكرات التي ستوزع عليهم من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/23 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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