اشتبكات عسكرية بصد تعرض

2020/10/23 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} اشتبكت قوات الحشد الشعبي مع عناصر من عصابات داعش الارهابية خلال صد تعرض جنوب تكريت.

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