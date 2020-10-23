تركيا تعاني موجة شرسة من

2020/10/23 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة أن تفشي فيروس كورونا أظهر ارتفاعا جديدا على مستوى البلاد مرة أخرى، بعد الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية.

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